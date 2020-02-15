В России Путин просто надоел – политолог

Владимир Путин в России просто надоел в качестве лидера, считает политолог / Reuters

Российский публицист и политолог Леонид Радзиховский заявил, что в РФ Владимир Путин в качестве лидера страны "просто надоел".

Россия является открытой страной, в открытом обществе человек не может править 20 лет, рассказал эксперт в интервью mnews.world.

Собеседник подчеркнул, что в открытом государстве за 20 лет надоедает любой лидер.

"В открытом обществе, а Россия открытая страна, человек не может править 20 лет. Он (Путин – Ред.) просто надоел", – заявил Радзиховский.

Политолог добавил, что в РФ в последние годы уровень жизни значительно упал, хотя статистика об этом не говорит, и странно было бы если бы популярность президента не падала.

"…Он ее искусственно вздернул в 2014 году – Крым, Донбасс, война. Это вызвало естественный всплеск адреналина. Но точно также естественно это прошло, как и любые эмоции", – объяснил собеседник.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин говорил, что в РФ после внесения изменений в конституцию президент Владимир Путин сможет технически оформить свой новый статус во власти. Эксперт предупредил, что путинская эпоха ведет Россию в клуб государств, которые ниже стран "второго мира".