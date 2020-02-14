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"Ниже стран второго мира": политолог рассказал о курсе путинской эпохи

14 февраля 2020, 07:38

После внесения изменений в конституцию РФ курс путинской эпохи продолжится, предупредил эксперт.

Эксперт считает, что путинская эпоха ведет Россию в клуб государств ниже стран второго мира – Новости России
Путинская эпоха ведет Россию в клуб государств ниже стран "второго мира", считает эксперт / Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин полагает, что после внесения изменений в конституцию Российской Федерации президент страны Владимир Путин сможет технически оформить свой новый статус во власти.

Продолжится курс путинской эпохи, а она ведет РФ в клуб государств ниже стран "второго мира", рассказал эксперт на чате в Главреде.

По словам собеседника, изменив конституцию, глава России сможет технически оформить свой новый статус во власти. 

"Совсем неважно – каким образом, каково будет техническое решение. От власти он отойти не может по целому ряду причин. Потому курс путинской эпохи продолжится. А она ведет Россию в клуб стран если не "третьего мира", то уж точно ниже стран "второго мира", - заявил Орешкин.

Эксперт добавил, что этот процесс и сейчас идет, просто его не замечают российские граждане, которые находятся под влиянием "одурманивающей пропаганды". 

"Россия постепенно становится игроком уровня Турции, то есть региональной политической державой, не глобальной. Ее роль становится все менее и менее значимой", - считает он. 

Политолог отметил, что этот процесс будет продолжаться, независимо от того, что будет с конституцией России.

"После разговоров с людьми у меня сложилось впечатление, что эта идея (внесение изменений в конституцию - Ред.) вызывает непонимание и даже разочарование, потому что, как минимум, половина людей сознают, что речь идет о переформатировании политических документов для того, чтобы Владимир Путин мог и дальше оставаться у власти", - сказал Орешкин.

Эксперт подчеркнул, что есть люди, которые относится к этому с пониманием и одобрением.

"Но у постоянно увеличивающейся группы граждан России накапливаются вопросы и раздражение: они не чувствуют, что жить становится лучше, но чувствуют, что люди во власти озабочены продолжением своего пребывания на вершине", - поделился он.

Собеседник полагает, что 2020 год становится годом осознания, когнитивного диссонанса, поскольку заявленные Путиным цели не достигнуты, и потому меняются правила игры, а это не вызывает восторга.

Орешкин уверен, что россияне, которые недовольны правками в конституцию, предложенными Путиным, не будут услышаны.

"Однако это недовольство и раздражение вряд ли во что-то выльется. Будет примерно так же, как в позднюю брежневскую эпоху, когда большинство населения над Брежневым (советский лидер Леонид Брежнев - Ред.) посмеивалось, но понимало, что изменить ничего нельзя, и тогда появлялись анекдоты и разные разговоры", - заявил политолог.

Напомним, Владимир Путин 21 января внес в Госдуму проект, которым предусмотрено внесение поправок в конституцию РФ. Ряд экспертов полагают, что при помощи изменения конституции Путин хочет сберечь власть.

Дмитрий Орешкин Владимир Путин Конституция Леонид Брежнев
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