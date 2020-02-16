Политолог назвал огромную ошибку Путина

Владимир Путин допустил огромную ошибку, поделился политолог / Reuters

Российский политолог и публицист Леонид Радзиховский полагает, что огромной ошибкой Владимира Путина было президентство в 2012 году, а в 2018-м – тем более.

Политический резерв президента РФ "полностью исчерпан", рассказал эксперт в интервью mnews.world.

По мнению собеседника, Путин покинет президентский пост – неважно, он абсолютно здоров или болен.

"...то, что его политический резерв полностью исчерпан, что его огромной ошибкой было президентство в 2012 году, а уж в 2018-м тем более, это факт", – заявил Радзиховский.

Публицист считает, что политическое существование Путина "лишено всякого смысла".

"Если человек занят борьбой с поляками из-за проблем начала Второй мировой войны, и это не профессиональный историк, а президент страны, то можете себе представить, насколько ему нечего делать в этой жизни", – сказал эксперт.

Ранее Леонид Радзиховский говорил, что в России Владимир Путин "просто надоел". Политолог отметил, что РФ – открытое государство, а в открытом обществе человек не может править 20 лет.