В США заявили о "долгой задержке" для Северного потока-2: в России огрызнулись

Северный поток 2 / Reuters

В США уверены, что Российская Федерация не сможет самостоятельно достроить газопровод Северный поток-2. По словам американского министра энергетики Дэна Бруйетта, предстоит "долгая задержка" из-за отсутствия у Москвы технологий.

"Они не смогут. Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет этой технологии", - цитирует министра США Deutsche Welle.

Таким образом Бруйетт подчеркнул, что не доверяет заявлениям о скором завершении строительства.

В свою очередь, спикер российской компании Газпром Сергей Куприянов заявил, что еще не все потеряно.

"Никогда не говори никогда", - ответил американскому министру Куприянов в интервью агентству РБК

Как ранее сообщал Главред, Вашингтон планирует выделить 1 миллиард долларов странам из Инициативы Триморья.