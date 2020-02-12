Газпром признал проблемы с окончанием строительства Северного потока-2

Северный поток-2 не успеют достроить в 2020 году / Reuters

Российский газовый гигант Газпром признал, что в 2020 году не будет окончено строительство газопровода Северный поток-2.

Данная информация указана в меморандуме выпуска еврооблигаций Газпрома, опубликованном 11 февраля.

"На январь 2020 года мы уложили более 2300 км по двум ниткам газопровода в Балтийском море. Мы намерены завершить строительство трубопровода настолько быстро, насколько это возможно в разумных пределах", - сказано в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал Буровая, на Дне инвестора Газпрома в Нью-Йорке зампред Газпрома Фамил Садыгов заявил, что Северный поток-2 будет запущен в конце 2020 года. Такая же информация содержится в официальной презентации, которая демонстрировалась потенциальным инвесторам в Нью-Йорке.

"Разночтения только кажутся случайными и не принципиальными. Формула "в разумных пределах" в меморандуме выпуска новых еврооблигаций повторяется дважды. Но, что намного важнее, она присутствует в разделе "Факторы риска", где отражаются реальные риски для реальных (не потенциальных) инвесторов", - отмечает автор сообщения.

Уточняется, что презентация в Нью-Йорке создана для красивой картинки, а меморандум создается юристами, которые не могут рисковать своей репутацией.

Как ранее сообщалось, российский Газпром заявлял о намерении завершить строительство и совершить запуск газопровода Северный поток-2 в декабре прошлого года, однако, этим планам не суждено было сбыться из-за жестких санкции США.

Также напомним, эксперт Александр Перов оценил муссируемые СМИ данные о новых санкциях США против газопровода Северного потока-2.