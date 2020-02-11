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Эпопея продолжается: озвучены новые сроки запуска Северного потока-2

11 февраля 2020, 22:46

В России все же не хотят прощаться с надеждой об открытии Северного потока-2.

Северный поток 2
Северный поток 2 обещают запустить до конца 2020 года / Reuters

Российский Газпром заявлял о намерении завершить строительство и совершить запуск газопровода Северный поток-2 в декабре прошлого года, однако, этим планам не суждено было сбыться из-за жестких санкции США.

На сегодняшний день, Газпром все же рассчитывает запустить работу Северного потока-2 уже в конце 2020 года, говорится в презентации компании от 11 февраля.

Северный поток это

Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - Газпромом.

Европейские партнеры:

  • британо-голландская Royal Dutch Shell,
  • австрийская OMV,
  • французская Engie
  • немецкие Uniper и Wintershall

Эти компании суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждая. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на Газпром.

Ранее Главред писал, что Путин во время встречи с Меркель заявил о том, что проект Северный поток-2 вполне реально достроить и успешно запустить, несмотря на санкции США. Он добавил, что есть возможность реализовать все работы самостоятельно без привлечения иностранных партнеров. Но окончание строительства может сдвинуться на несколько месяцев, и проект начнет работать в конце этого года или в начале следующего.

В ходе диалога Меркель выступила за завершение строительства газопровода, несмотря на санкции. Она акцентировала, что Берлин считает Северный поток-2 исключительно экономическим проектом, поэтому поддержка останется неизменной.

Также напомним, эксперт Александр Перов оценил муссируемые СМИ данные о новых санкциях США против газопровода Северного потока-2.

"Пока неизвестно, что конкретно готовят американцы. Заявления о влиянии новых ограничений на покупателей российского газа делались и ранее. Однако вероятным все же стоит считать вариант, когда санкции коснутся только инвесторов и подрядчиков", — заявил он.

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