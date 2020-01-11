Путин назвал новый срок запуска Северного потока-2

Меркель и Путин, несмотря на санкции США, выступают за завершение строительства Северного потока-2 / Reuters

Президент России Владимир Путин озвучил сроки возможного запуска газопровода Северный поток-2 после того, как американские санкции приостановили его строительство.

Как сообщает РБК, такое заявление глава Кремля сделал на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель во время ее визита в Москву.

По словам Путина, проект вполне реально достроить и успешно запустить, несмотря на санкции США. Он добавил, что есть возможность реализовать все работы самостоятельно без привлечения иностранных партнеров.

Президент РФ подчеркнул, что окончание строительства может сдвинуться на несколько месяцев, и проект начнет работать в конце этого года или в начале следующего.

В ходе диалога Меркель выступила за завершение строительства газопровода, несмотря на санкции. Она акцентировала, что Берлин считает Северный поток-2 исключительно экономическим проектом, поэтому поддержка останется неизменной.

Как ранее сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель 11 января прибыла с официальным визитом в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным с целью проведения переговоров.

Напомним, проект Северный поток-2 в обход Украины нужно довести до конца, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Также в рамках встречи в Москве канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина прозвучало мнение о том, что особый статус для Донбасса – это "хороший шаг в правильном направлении".