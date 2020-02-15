"Для защиты свободы": США "объявили войну" зависимости Европы от российского газа

Майк Помпео / УНИАН

США намерены помочь европейским странам обрести энергетическую независимость. Так, Вашингтон планирует выделить 1 миллиард долларов странам из Инициативы Триморья.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, Белый дом поддерживает суверенитет, процветание и энергетическую независимость европейских "друзей".

"Я хочу сказать, что в рамках международного сотрудничества и при поддержке Конгресса Соединенных Штатов мы намерены выделить до 1 миллиарда долларов центральноевропейским и восточноевропейским странам "Инициативы трех морей", - заявил дипломат в ходе выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

При этом он указал, что деньги выделят для инвестирования частного и энергетического секторов "для защиты свободы и демократии в мире".

Как ранее сообщал Главред, члены Палаты представителей и Сената США уже готовы принять новый закон о санкциях - в случае, если Россия достроит и запустит в работу газопровод Северный поток-2.