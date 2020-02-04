США введут очередные санкции против Северного потока-2 – Handelsblatt

Северный поток-2 станет основанием для новых санкций против РФ / RT

Соединенные Штаты Америки уже подготовили новый пакет санкций против Северного потока-2 и применят их, если Россия достроит и запустит в работу газопровод Северный поток-2.

Как пишет немецкое издание Handelsblatt, Палата представителей и Сенат уже готовы принять еще один закон о санкциях.

Отмечается, что новые санкции против инвесторов проекта или покупателей газа могут быть введены уже в феврале-марте. Это произойдет, если Кремль все же достроит недостающие километры трубопровода в Балтийском море.

Авторы материала напоминают читателям, что в конце 2019 года хватило одного письма сенатора Теда Круз владельцу специальной строительной компании Allseas и строительство газопровода моментально было заморожено. Менеджеры предприятия под санкционным давлением приняли решение выйти из данного проекта.

Отмечается, что ограничительные меры могут затронуть европейских инвесторов, которые участвуют в проекте, или фирмы, принимающие газ из российского трубопровода. Как заявляют источники, санкции могут ввести в феврале или в марте.

Напомним, ранее, в конце декабря минувшего года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020-й. Документом, в частности, предусмотрены снакции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Вскоре швейцарская компани-трубоукладчик Allseas приостановила работы над газопроводом в Балтийском море. Однако, другая крупная компания Shell, участвующая в строительстве газопровода, продолжит работать над проектом Северный поток-2 - несмотря на американские санкции.