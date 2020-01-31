Посол Германии в РФ озвучил крайний срок запуска Северного потока-2

Северный поток-2 / Reuters

Власти Федеративной Республики Германии планируют, что работы по строительству газопровода Северный поток-2 и его последующий запуск должны состояться не позднее I финансового квартала 2021-го.

Соответствующую информацию в пятницу, 31 января, озвучил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.

"По итогам моих разговоров с [председателем правления "Газпрома" Алексеем] Миллером могу сказать, что реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 года", - заявил он.

Напомним, ранее, в конце декабря минувшего года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020-й. Документом, в частности, предусмотрены снакции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Вскоре швейцарская компани-трубоукладчик Allseas приостановила работы над газопроводом в Балтийском море. Однако, другая крупная компания Shell, участвующая в строительстве газопровода, продолжит работать над проектом Северный поток-2 - несмотря на американские санкции.

