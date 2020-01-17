Северный поток-2 получил поддержку вопреки санкциям США

Северный поток-2 достроят вопреки санкицям / Les Echos

Компания Shell, которая участвует в строительстве газопровода, продолжит свою деятельность в проекте Северный поток-2, несмотря на учрежденные США санкции.

Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс.

"Мы полагаем, что этот проект очень важен для энергобезопасности в Европе. Санкции, которые были введены, — да, они влияют на проект. Они являются причиной того, что проект действительно может быть отложен на какой-то срок", - сказано Кремерс.

Как известно, Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, прекратить работу. Этим указаниям последовала швейцарская компания Allseas. Группа судов, которая была задействована в строительстве, расформирована.

Следует добавить, что санкции, о которых идет речь, предусмотрены в новом оборонном бюджете США.

Как ранее сообщалось, Вена отвергает экстерриториальные санкции США против проекта газопровода Северный поток — 2, который способствует диверсификации энергоснабжения Европы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин озвучил сроки возможного запуска газопровода Северный поток-2 после того, как американские санкции приостановили его строительство.