Северный поток-2 получил поддержку вопреки санкциям США

Строительство может задержаться, но будет продолжено.
Компания Shell, которая участвует в строительстве газопровода, продолжит свою деятельность в проекте Северный поток-2, несмотря на учрежденные США санкции.
Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс.
"Мы полагаем, что этот проект очень важен для энергобезопасности в Европе. Санкции, которые были введены, — да, они влияют на проект. Они являются причиной того, что проект действительно может быть отложен на какой-то срок", - сказано Кремерс.
Как известно, Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, прекратить работу. Этим указаниям последовала швейцарская компания Allseas. Группа судов, которая была задействована в строительстве, расформирована.
Следует добавить, что санкции, о которых идет речь, предусмотрены в новом оборонном бюджете США.
Как ранее сообщалось, Вена отвергает экстерриториальные санкции США против проекта газопровода Северный поток — 2, который способствует диверсификации энергоснабжения Европы.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин озвучил сроки возможного запуска газопровода Северный поток-2 после того, как американские санкции приостановили его строительство.