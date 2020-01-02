Новое правительство Австрии выступает за смягчение санкций против РФ

Курц готов отменять антироссийские санкции / УНИАН

Новое правительство Австрии заявило о намерении продолжить курс на смягчение антироссийских санкций.

Как говорится в рабочей программе развития страны на 2020–2024 годы, все будет зависеть от будущего минских договоренностей.

Новую стратегию 2 января представил глава Австрийской народной партии Себастьян Курц вместе с лидером партии Зеленые Вернером Коглером.

"При прогрессе в выполнении минских соглашений нужно рассмотреть постепенную отмену санкций", — говорится в документе.

Куц уточнил, что в данный момент Вена неукоснительно соблюдает антироссийские санкции в соответствии с европейским консенсусом.

Также новое австрийское правительство заинтересовано в развитии российско-австрийских отношений.

Напомним, ранее Госдеп США припугнул Россию из-за Северного потока-2. Компании, которые строят Северный поток-2, должны до 20 января завершить все работы, связанные с газопроводом, если они хотят избежать санкций США.

Также ранее в Бундестаге обвинили американского лидера Дональда Трампа в попытке экономически подчинить Европу введением санкций против Северного потока-2.

Впоследствии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "категорически против" адских санкций Соединённых Штатов в отношении проекта газопровода Северный поток — 2.