Госдеп США припугнул Россию из-за Северного потока-2

Компании, которые строят Северный поток-2, должны до 20 января завершить все работы, связанные с газопроводом, если они хотят избежать санкций США.

В американском Госдепе напомнили, что 20 декабря в силу вступил военный бюджет США-2020, который предусматривает ограничения против этих компаний.

"США введут санкции, если стороны незамедлительно не продемонстрируют добрую волю и не откажутся от участия в нем (проекте Северный потока-2, – ред.). Имеющим к этому отношение сторонам необходимо в течение 30 дней завершить работы", – говорится в заявлении.

В США подчеркнули, что Северный поток 2 – способ для России продолжать агрессию против Украины.

В Госдепе также заявили, что таким образом Москва хочет лишить Киев доходов за транзит газа и помешать Украине продолжать интеграцию с Европой и США. Газопровод также делает Европу более уязвимой от РФ.

Ранее в России назвали новые сроки запуска Северного потока-2.

Также отметим, в Германии распекли Трампа из-за санкций против Северного потока-2.