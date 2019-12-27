Открыть не смогли: в России назвали новые сроки запуска Северного потока-2

Северный поток-2 не успели открыть вовремя, но обещают запустить до конца 2020 года.
Газопровод Северный поток-2 не успели открыть в заявленные сроки, но обещают запустить уже точно до конца 2020 года.
"До конца 2020 года Северный поток-2 будет запущен", - сказал министр энергетики России Александр Новак в интервью ТАСС.
Новак отметил, что газопровод может достроить судно "Академик Черский".
"Один из вариантов - это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на допподготовку", - уточнил он.
Ранее Лавров повторил мантру, что Северный поток-2 будет достроен.
Также Главред писал, что в Германии распекли Трампа из-за санкций против Северногопотока-2.