Открыть не смогли: в России назвали новые сроки запуска Северного потока-2

Газопровод Северный поток-2 не успели открыть в заявленные сроки, но обещают запустить уже точно до конца 2020 года.

"До конца 2020 года Северный поток-2 будет запущен", - сказал министр энергетики России Александр Новак в интервью ТАСС.

Новак отметил, что газопровод может достроить судно "Академик Черский".

"Один из вариантов - это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на допподготовку", - уточнил он.

Ранее Лавров повторил мантру, что Северный поток-2 будет достроен.

Также Главред писал, что в Германии распекли Трампа из-за санкций против Северногопотока-2.