Перегнул палку: в Германии распекли Трампа из-за санкций против Северного потока-2

В Германии распекли Трампа из-за санкций против Северного потока-2 / Reuters

В бундестаге обвинили американского лидера Дональда Трампа в попытке экономически подчинить Европу введением санкций против Северного потока-2.

"Американский президент пытается экономически подчинить Европу. Так не обращаются друг с другом", — заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс.

При этом чиновник отметил, что США не должны участвовать в принятии решений по газопроводу.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что газопровод Северный поток — 2 будет достроен, несмотря на санкции США.

По словам главы МИД, Европа осознает выгоду от создания дополнительного экспортного маршрута.

В то же время Лавров подчеркнул, что есть также государства, готовые работать на заокеанских кураторов в ущерб собственной энергобезопасности и благополучия своих граждан.

Читайте такжеАдские санкции США: в России рассказали о судьбе Северного потока-2Также ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что несмотря на американские санкции, газопровод в обход Украины Северный поток-2 будет достроен.

По словам главы российского Минэнерго, швейцарский трубоукладчик Allseas приостановил работы по строительству, чтобы исключить риски санкций.

"Пока преждевременно говорить, что швейцарский трубоукладчик Allseas не сможет достроить Северный поток-2", - сказал Новак.