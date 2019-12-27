В США отменили концерт поддержавшего аннексию Крыма джазмена

Игорь Бутман / Фото: igorbutman.com

В США в Бостоне джаз-клуб RegattaBar отменил запланированный на 12 февраля концерт известного российского джазового музыканта Игоря Бутмана после протеста американских коллег исполнителя.

Как сообщил Радио Свобода активист Дмитрий Смелянский, джазовая площадка аннулировала концерт Бутмана после того, как местная газета Cambridge Day опубликовала письмо группы Arts Against Aggression, в котором упоминалось о политической деятельности россиянина.

Американские коллеги рассказали, что Бутман является членом руководства правящей партии Единая Россия, участвовал в кампании по переизбранию президента Владимира Путина, поддерживал агрессию против Украины и нарушал рекомендации Госдепа США не участвовать в Koktebel Jazz Party, посетив данное мероприятие в аннексированному Крыму.

Музыканты Arts Against Aggression напомнили, что Бутман является гражданином России и США. А визиті американских граждан на территорию аннексированного Россией Крыма являются нарушением режима санкций США против российской агрессии в Украине.

В письме подчеркивается, что джаз на протяжении века является символом мира и свободы и не должен использоваться для отбеливания репрессивного режима, оправдание аннексий и войн.

Активисты Arts Against Aggression утверждают, что конце января и в первой половине февраля у Бутмана запланированы концерты в клубах нескольких американских городов, в том числе Нью-Йорк, Балтимор и Майами. Они планируют не допустить выступлений российского джазмена, обсудив вопрос с хозяевами заведений.

Как известно, в ммарте 2014 года в российской газете Известия было опубликовано коллективное обращение российской общественности и деятелей культуры в поддержку позиции президента России в отношении Украины и Крыма. В частности, под ним подписался Игорь Бутман.

Как ранее сообщалось, грузинская оперная певица Анита Рачвелишвили принесла извинения своим соотечественникам за концерты в России.

Ранее другая грузинская исполнительница, Нино Катамадзе, объявила о том, что не будет выступать в России из-за акций протеста в Грузии, которые она поддерживает. Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, собирающихся у здания парламента в Грузии с антироссийской акцией.