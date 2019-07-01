Еще одна грузинская певица попросила прощения за выступления в России

Анита Рачвелишвили / Sputnik

Грузинская оперная певица Анита Рачвелишвили, более известная как просто Анита, принесла извинения своим соотечественникам за концерты в России.

"Я должна просить прощение за то, что когда-то поехала в Россию и пела там", — заявила грузинской прессе Рачвелишвили, комментируя свои выступления в Москве в 2014 году.

Ранее другая грузинская исполнительница, Нино Катамадзе, объявила о том, что не будет выступать в России из-за акций протеста в Грузии, которые она поддерживает. Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, собирающихся у здания парламента в Грузии с антироссийской акцией.

Позже сообщение, в котором Катамадзе заявляла, что больше не приедет на концерты в РФ, певица удалила. Исчезновение поста со своей страницы она никак не прокомментировала.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста после визита в Грузию представителей Межпарламентской Ассамблеи православия (МАП). Несколько грузинских депутатов от партии Грузия - Элене Хоштария, Георгий Канделаки и Серго Ратиани - возмутились тем, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Грузинские депутаты заявили, что не потерпят, чтобы "русский оккупант проводил заседание" и призвали Гаврилова покинуть парламент.

Еще один депутат парламента Грузии Акакий Бобохидзе с криком "Я убивал русских, убиваю русских и буду убивать русских" облил гостей водой. После этого сессия была отменена, а под зданием парламента Грузии начались митинги с требованием отставки правительства.

После этого президент РФ Владимир Путин запретил авиаперелеты в Грузию и поручил вывезти находящихся в стране россиян.