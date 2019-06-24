Культурная война: В Грузии в кинотеатрах запретили русские фильмы

Кинотеатр в Грузии / Эхо Кавказа

Самая большая сеть грузинских кинотеатров Cavea перестала показывать фильмы на русском языке − в качестве поддержки протестов, которые сейчас наблюдаются в Тбилиси.

По данным Немецкой волны сообщает DW, теперь в сети демонстрируют сеансы или на грузинском, или на английском языках.

К слову, кинотеатры Cavea расположены, в частности, в крупнейших торговых центрах Тбилиси − Galleria Tbilisi, Tbilisi Mall и East Point.

Напомним, в Грузии продолжают полыхать акции протеста против визита в грузинский парламент депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который разместился в кресле спикера. Полиция активно пытается разгонять протестующих под стенами парламента в Тбилиси - с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.

Далее, президент РФ Владимир Путин запретил авиаперелеты в Грузию и поручил вывезти находящихся в стране россиян. Как апофеоз российский телепропагандист Владимир Соловьев "вызверился" на грузин и назвал все происходящее "идиотизмом".