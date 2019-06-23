Валерий Меладзе огорошил заявлением о событиях в Грузии

23 июня 2019, 08:46

Российский певец грузинского происхождения не смог промолчать о ситуации в своей родной стране.

Валерий Меладзе
Меладзе не смог промолчать о ситуации в Грузии / instagram.com/meladzevalerian

Знаменитый российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе внезапно высказался об отношениях России и Грузии.

"В день моего рождения я желаю всем любви, Мира и благоразумия! Я не устраиваю бурных празднований в свой д/р. Тем более на фоне событий в Грузии. Пострадали невинные люди. В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией! Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день. Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Всё пройдёт, пройдёт и это... но и жизнь проходит!", - написал Валерий Меладзе на своей странице в Instagram.

Этот текст Валерий Меладзе проиллюстрировал фотографией, на котором он позирует в грузинском национальном костюме.

Ранее Глава Чеченской республики Российской Федерации Рамзан Кадыров напомнил взбунтовавшимся грузинам, что до Тбилисси всего 200 километров.

Также сообщалось, президент РФ Владимир Путин запретил полеты в Грузию и поручил вывезти россиян. Также МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Грузию. Тех, кто уже находится в стране, попросили не посещать места массового скопления людей в Грузии.

Напомним, 21 июня в Грузии акции протеста вспыхнули с новой силой, стало известно о первых жертвах.

Кроме того, сообщалось, полиция начала разгонять участников протеста под стенами парламента, применив против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

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Россия конфликт Грузия Валерий Меладзе
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