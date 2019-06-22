"До Тбилиси всего 200 км": Кадыров напомнил взбунтовавшимся грузинам

22 июня 2019, 22:23

Чеченский лидер считает, что его народ с Грузией связывают "вековые узы".

Кадыров,
Кадыров считает, что протесты в Грузии спровоцировали западные политики / Reuters

Глава Чеченской республики Российской Федерации Рамзан Кадыров заявил, Грозный и Тбилиси расположены недалеко друг от друга, поэтому братские народы рассорили западные страны.

"Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров. В России, по неофициальным данным, почти миллион грузин. Наши народы связаны вековыми узами дружбы и единства", — написал он в своем Телеграм.

По словам Кадырова, бунт в Грузии спровоцировали местные политики, которыми управляют в США и на Западе.

"Аллах свидетель, что мы в Чечне пытаемся наладить тесные связи с интеллигенцией, учеными, деятелями культуры Грузии", - написал он.

Ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин запретил полеты в Грузию и поручил вывезти россиян. Также МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Грузию. Тех, кто уже находится в стране, попросили не посещать места массового скопления людей в Грузии.

Напомним, 21 июня в Грузии акции протеста вспыхнули с новой силой, стало известно о первых жертвах.

Кроме того, сообщалось, полиция начала разгонять участников протеста под стенами парламента, применив против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

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Грузия Тбилиси Грозный Рамзан Кадыров новости России
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