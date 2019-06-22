"Майдан" в Грузии: протестующие сцепились с полицией

В ночь на 22 июня, в столице Грузии произошла потасовка протестующих и правоохранителей.

По информации, в Тбилиси, вблизи здания парламента участники акции протеста набросились на полицейскую машину с задержанным активистом. В то же время, правоохранители клятвенно утверждали, что никого не арестовывали. Тем не менее, чуть позже из машины таки вышел парень, пишет radiotavisupleba.ge.

После схватки активисты направились к зданию парламента, где, собственно, и проходит акция протеста.

Отметим, что в настоящее время протестующие разделились на два лагеря: в одном убеждены, что граждане должны разойтись по домам и возобновить протест вечером 22 июня, в другом настаивают на том, что нельзя никуда уходить, и стоит оставаться до конца.

Читайте также"Майдан" в Грузии: причины протестов и возможный удар по отношениям с РоссиейРанее сообщалось, президент РФ Владимир Путин запретил полеты в Грузию и поручил вывезти россиян. Также МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Грузию. Тех, кто уже находится в стране, попросили не посещать места массового скопления людей в Грузии.

Напомним, 21 июня в Грузии акции протеста вспыхнули с новой силой, стало известно о первых жертвах.

Кроме того, сообщалось, полиция начала разгонять участников протеста под стенами парламента, применив против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.