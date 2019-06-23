"Идиотизм": российский телепропагандист Соловьев вызверился на грузин

Владимир Соловьев / Утро

Известный российский телепропагандист Владимир Соловьев подверг жесткой критике случившееся накануне повышение цен в грузинских кафе для россиян.

"Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации", — написал он на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

К слову, 22 июня несколько кафе и ресторанов в Грузии заметно увеличили цены для своих российских посетителей - в среднем сразу на 20%. Так руководство точек общепита ответило на оккупацию в 2008-м российскими войсками 20% грузинской территории — Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).

Напомним, в Грузии продолжают полыхать акции протеста против прибытия в грузинский парламент депутата Госдумы РФ. Полиция активно пытается разгонять протестующих под стенами парламента в Тбилиси - с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.

Далее, президент РФ Владимир Путин запретил авиаперелеты в Грузию и поручил вывезти находящихся в стране россиян.