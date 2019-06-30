"Путин - враг!" Грузинская певица Катамадзе отказалась выступать в России

Исполнительница в последний раз посетила российское мероприятие во время протестов в Грузии.
Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе из-за антироссийских митингов в Грузии решила прекратить свои выступления на территории России.
В Facebook знаменитость сообщила, что 22 июня выступила в Москве на фестивале Усадьба Jazz и это были ее финальные российские гастроли.
"Мои дорогие слушатели и люди, которые протестуют в течение 10 дней, прежде всего обращаюсь к вам. Мое сердце, мои слова, мой голос и мой протест с вами! Я всегда говорю, что Россия — оккупант, Путин — мой враг!" – заявила певица.
Поклонники раскритиковали выступление Катамадзе в России 22 июня, поскольку протесты в Грузии начались с 20 июня.
"Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!", — написала Катамадзе.
Артистка также заявила, что солидарна с требованием митингующих об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.
Как известно, Нино Катамадзе — грузинская джазовая певица и композитор. На ее счету шесть альбомов и 12 саундтреков к различным фильмам.
Напомним, в Грузии продолжают полыхать акции протеста против визита в грузинский парламент депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который разместился в кресле спикера. Полиция активно пытается разгонять протестующих под стенами парламента в Тбилиси - с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.
Далее, президент РФ Владимир Путин запретил авиаперелеты в Грузию и поручил вывезти находящихся в стране россиян.