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Зеленский лучше Порошенко отстаивает позицию перед Путиным – топ-дипломат США

27 декабря 2019, 18:34

Посол полагает, что действующий глава государства действует более уверенно.

Билл Тейлор
Тейлор считает, что Зеленский более эффективен в вопросе переговоров, нежели Порошенко / Фото Reuters

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор высказал мнение, что президент Владимир Зеленский в общении с оппонентом, российским коллегой Владимиром Путиным превзошел своего предшественника Петра Порошенко.

"Четыре телефонных разговора, личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко", - сказал он в интервью Зеркалу недели.

По его словам, Офис президента Зеленского занимает более уверенную позицию в отношении хозяина Кремля, чем при руководстве Порошенко.

Тейлор подчеркнул, что новое украинское правительство во главе с молодым премьер-министром также реализует весьма грамотную и эффективную политику.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что на протяжении одного-двух лет Украина может договориться с РФ о выводе российских войск с Донбасса и передаче границы под контроль международных сил.

Тейлор также заявил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился за помощью к нескольким странам для расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Также в США пообещали сохранить санкции против Российской Федерации. По словам временного поверенного по делам США в Украине Уильяма Тейлора, ограничения будут действовать до деоккупации Крыма и прекращения войны на Донбассе.

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