Северный поток-2 не ущемляет интересы Украины: в Вене сделали громкое заявление

США ввели санкции исключительно из собственных экономических целей, отметил глава МИД Австрии.
Вена отвергает экстерриториальные санкции США против проекта газопровода "Северный поток — 2", который способствует диверсификации энергоснабжения Европы, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо", — заявил министр в интервью газете Die Presse.
При этом Шалленберг подчеркнул, что "Северный поток-2" не ущемляет интересы Украины, а США ввели санкции исключительно из собственных экономических целей.
"Но мы не можем продолжать использовать методы 30-летней давности. Мир стал многополярным", — подчеркнул Шалленберг.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин озвучил сроки возможного запуска газопровода Северный поток-2 после того, как американские санкции приостановили его строительство.
По словам Путина, проект вполне реально достроить и успешно запустить, несмотря на санкции США. Он добавил, что есть возможность реализовать все работы самостоятельно без привлечения иностранных партнеров.
Читайте такжеПристайко предостерег Францию и Германию от проблем из-за Северного потока-2Также ранее из-за санкций США швейцарская компания Allseas официально отказалась возобновлять строительство трубопровода Северный поток-2.
"Нет, строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другой работе", — заявили в пресс-службе компании.