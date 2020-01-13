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Северный поток-2 не ущемляет интересы Украины: в Вене сделали громкое заявление

13 января 2020, 10:46

США ввели санкции исключительно из собственных экономических целей, отметил глава МИД Австрии.

Северный поток 2
В МИД Австрии выступили против санкций США / Reuters

Вена отвергает экстерриториальные санкции США против проекта газопровода "Северный поток — 2", который способствует диверсификации энергоснабжения Европы, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

"Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо", — заявил министр в интервью газете Die Presse.

При этом Шалленберг подчеркнул, что "Северный поток-2" не ущемляет интересы Украины, а США ввели санкции исключительно из собственных экономических целей.

"Но мы не можем продолжать использовать методы 30-летней давности. Мир стал многополярным", — подчеркнул Шалленберг.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин озвучил сроки возможного запуска газопровода Северный поток-2 после того, как американские санкции приостановили его строительство.

По словам Путина, проект вполне реально достроить и успешно запустить, несмотря на санкции США. Он добавил, что есть возможность реализовать все работы самостоятельно без привлечения иностранных партнеров.

Читайте такжеПристайко предостерег Францию и Германию от проблем из-за Северного потока-2Также ранее из-за санкций США швейцарская компания Allseas официально отказалась возобновлять строительство трубопровода Северный поток-2.

"Нет, строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другой работе", — заявили в пресс-службе компании.

Вена санкции США Северный поток-2 антироссийские санкции новости Европы
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