Стройка накрылась: Швейцария бросила Северный поток 2 на произвол судьбы

Северный поток 2 достраивать отказались

Швейцарская компания Allseas официально отказалась возобновлять строительство трубопровода Северный поток-2. Остановлено оно было, напомним, из-за санкций США.

"Нет, строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другой работе", — заявили в пресс-службе компании.

Таким образом швейцарцы подтвердили, что не намерены возобновлять работу по укладке Северного потока-2 и завершению его в срок до 20 января.

Напомним, газопровод Северный поток-2 не успели открыть в заявленные сроки. И это грозит ему новыми рисками. Он рискует подпасть под нормы газовой директивы ЕС.

Северный поток-2 мог избежать требования ЕС к морским газопроводам о разделении видов деятельности по транспортировке и поставке газа – если бы был завершен до 24 мая 2020. Но сроки уже сдвигают.