РосСМИ пожаловались на новые серьезные проблемы Северного потока-2

Северный поток 2 снова обрастает проблемами / gosnovosti.com

Газопровод Северный поток-2 не успели открыть в заявленные сроки – и это грозит ему новыми рисками. Он рискует подпасть под нормы газовой директивы ЕС.

Северный поток-2 мог избежать требования ЕС к морским газопроводам о разделении видов деятельности по транспортировке и поставке газа – если бы был завершен до 24 мая 2020, поясняет Коммерсант.

Причем май 2020 – это уже льготный срок, которого России удалось добиться благодаря протекции Германии. Изначально речь шла о мае 2019 года. Если к маю следующего года строительство Северного потока-2 не закончат, доброта Германии окажется напрасной.

А учитывая проблемы с суднами, которые используются для строительства, возрастает вероятность, что Газпром-таки не успеет ввести Северный поток-2 в эксплуатацию до 24 мая 2020 года.

Ранее Пристайко предостерег Францию и Германию от проблем из-за Северного потока-2. Глава МИД Украины расказал о рисках, которые несет Северный поток-2 для Франции и Германии.