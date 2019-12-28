Пристайко предостерег Францию и Германию от проблем из-за Северного потока-2

Пристайко обратился к Германии и Франции из-за Северного потока / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее назвал преимущество украинской ГТС перед Северным потоком-2, обратился с предупреждением к Германии и Франции о зависимости от России из-за строительства Северный поток - 2 в Балтийском море.

"Вы, немцы, сейчас строите газопровод Северный поток – 2 в Балтийском море, чтобы сделать себя еще более независимым от поставок газа через Украину. Однако помните: источником газа остается Россия", - заявил Пристайко, передает DW.

При этом Пристайко предупредил, что в любой момент россияне могут прекратить поставку газа.

"Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют ... У нас в Украине заполнены хранилища газа. И мы гарантируем доставку газа через наши трубопроводы", - высказался Пристайко.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК "категорически против" адских санкций Соединённых Штатов в отношении проекта газопровода Северный поток - 2.

"Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами", — цитирует Der Spiegel фон дер Ляйен.

Также ранее в бундестаге обвинили американского лидера Дональда Трампа в попытке экономически подчинить Европу введением санкций против Северного потока-2.

"Американский президент пытается экономически подчинить Европу. Так не обращаются друг с другом", — заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс.

Также ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что газопровод Северный поток — 2 будет достроен, несмотря на санкции США.

По словам главы МИД, Европа осознает выгоду от создания дополнительного экспортного маршрута.

В то же время Лавров подчеркнул, что есть также государства, готовые работать на заокеанских кураторов в ущерб собственной энергобезопасности и благополучия своих граждан.