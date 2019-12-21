Пристайко назвал преимущество украинской ГТС перед Северным потоком-2

У ГТС Украины есть преимущество перед Северным потоком-2, сказал Вадим Пристайко / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что газотранспортная система нашей страны имеет преимущество перед газопроводом Северный поток-2.

"Труба" украинского государства в три раза мощнее Северного потока-2, рассказал глава МИДа в Берлине после встречи с немецким коллегой Хайко Маасом, сообщает DW.

По словам Пристайко, украинская ГТС может обеспечить поставки газа потребителям в Евросоюз, а Северный поток-2 - больше политический, чем экономический проект.

"…украинская газотранспортная система способна обеспечить поставки газа потребителям в Европейском союзе. Причем… в объемах, которые втрое превышают мощности газопровода Северный поток-2", - заявил министр.

Читайте такжеСтроительство Северного потока-2 остановили: в чем причинаРанее ожидалось, что газопровод Северный поток-2 запустят до конца 2019 года, однако в компании Газпром - российский газовый монополист - допустили задержку завершения строительства. Украинские власти опасаются, что после запуска Северного потока-2 РФ откажется от транзита газа по ГТС Украины.