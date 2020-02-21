Головой об пол: среди подростков стремительно распространяется новая смертельная "игра"

Опасное развлечение стремительно распространяется по всему миру.
В мире распространяется новая опасная игра среди подростков, которая нередко сопровождается травмами и даже смертельными случаями.
"Развлечение" пришло из Израиля, откуда стремительно разлетелось по всему миру.
"Забава" заключается в том, что несколько подростков (чаще всего трое) становятся в шеренгу. Причем "жертву" размещают посредине, а по бокам выстраиваются заранее договорившиеся между собой подростки постарше.
После этого все вместе начинают прыгать, а когда это начинает делать и третий подросток, стоящие по сторонам подсекают среднему ноги.
При этом жертва зачастую падает на спину и ударяется головой о пол, что чревато серьезными травмами.
Отметим, что в социальных группах родители предлагают показывать видео детям, и предупредить их об опасности такой игры.
Напомним, ранее сообщлаось о том, что в Киев подростки устроили смертельную игру "Беги или умри".