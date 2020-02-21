"Путин Хубло": президент РФ ответил на вопрос о сериале с участием Зеленского

Эпизод сериала Слуга народа / Скриншот

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о телесериале Слуга народа с участием президента Владимира Зеленского.

По словам российского лидера, этот сериал он не видел и не знает о его герое Василии Голобородько, которого играет нынешний президент Украины.

"Нет", - ответил Путин на вопрос агентства ТАСС о том, смотрел ли он Слугу народа.

В то же время отвечая на вопрос, видел ли он фрагмент, где герой сериала Голобородько выбирает часы, как у Путина, глава российского государства добавил: "Я не смотрел. Я не знаю ни Голобородько, ни кто там чего выбирает. Нет, я не смотрел".

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Напомним, в декабре 2019 года в России по телеканалу ТНТ начали показывать сериал Слуга народа. В одной из серий прозвучала фраза "Путин Хубло". В этот же день стало известно, что Слугу народа убрали из эфира ТНТ.