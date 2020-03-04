Эксперт рассказал, насколько вероятны закупки Украиной газа у США

Плавучий терминал со сжиженным американским газом / УНИАН

Эксперт и глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал заявление украинского министра энергетики Алексея Оржеля о том, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном по поводу импорта американского газа через польскую инфраструктуру.

"Такой вариант развития событий вполне реален. Вопрос в том, какая в конце будет стоимость. Изначально с 2014 года Украина брала крайне малые объемы со стороны Польши именно из-за того, что цена была самой высокой из всех соседних стран", — цитирует эксперта портал RT.

Как полагает Пикин, добиться каких-то договоренностей у Киева выйдет только в том случае, если цена на транспортировку будет адекватной, а стоимость поставки — ниже европейской.

Напомним, ранее, в декабре 2019-го, Алексей Оржель заявлял о том, что в эфире цена за прямые поставки газа из РФ в комплексе, в пакете с транспортом, как этого требует Кремль, должна быть привязана к европейскому индикатору.