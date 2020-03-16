Суд России "умножил на ноль" сроки Путина

Владимир Путин / Instagram

Конституционный суд Российской Федерации принял решение относительно предлагаемых поправок в Конституцию. Так, он признал допустимым обнуление сроков президентских полномочий, фактически отменив свою прежнюю позицию по этому вопросу.

КС указал, что теперь поправка к Конституции, разрешающая Путину баллотироваться в 2024 году в президенты, содержит "специальную оговорку", которая при принятии Конституции 1993 года отсутствовала.

Таким образом, все предложенные поправки будут вынесены на общероссийское голосование единым пакетом 22 апреля.

В то же время Meduza сообщает, что голосование могут перенести на 12 июня – День россии.

Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал скандальный проект закона о поправках в Конституцию РФ.