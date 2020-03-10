Вечный президент: Госдума России открыла путь Путину к смерти в Кремле

В России хотят позволить Путину опять избираться на выборах / Reuters

Во вторник, 10 марта, депутат от Единой России Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку о том, что президент России Владимир Путин сможет снова избраться на пост, передает РИА "Новости".

Также она предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции.

Терешкова попросила коллег-депутатов поддержать ее предложение "по сути и по смыслу".

Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов уже заявил, что политсила поддержит предлагаемую поправку.

Добавим, что чуть позже Госдума приняла поправку об обнулении предыдущих президентских сроков.

По словам бывшего народного депутата Украины Игоря Мосийчука, все это делается под "шумок" с ценами на нафту и коронавирусом.

"Під "шумок" з цінами на нафту, проблеми на фінансових ринках, протидією короновірусу, - похоже Путін хоче правити Росією довічно!", - сказано в сообщении Мосийчука.

В свою очередь сам Путин высказался против идеи продления срока нахождения действующего президента у власти в случае положительного голосования по поправкам в Конституцию.

В то же время Путин поддержал обнуление собственных сроков при условии, что Конституционный суд сочтет это не противоречащим Конституции и поправки будут одобрены на голосовании 22 апреля.

Читайте также"Это наш народ!": Зеленский сделал громкое заявление о войне с ПутинымНапомним, ранее президент России Владимир Путин прокомментировал заявление своего украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что концлагерь Освенцим освобождали украинцы.

По словам Путина, это "чушь", обусловленная текущей политической конъюнктурой.

"Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это - конъюнктура сегодняшнего дня", - сказал президент РФ.

Путин также считает, что слова Зеленского – это "плевок в лицо" для людей, которые воевали против нацизма. А в Украине, по мнению хозяина Кремля, "боятся раскрыть рот" в ответ на такие заявления, "потому что сразу преследование начнется".