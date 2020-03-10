"Чушь и конъюнктура": Путин резко высказался о заявлении Зеленского

Владимир Зеленский / прес-служба Офиса президента

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление своего украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что концлагерь Освенцим освобождали украинцы.

По словам Путина, это "чушь", обусловленная текущей политической конъюнктурой.

"Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это - конъюнктура сегодняшнего дня", - сказал президент РФ в интервью ТАСС.

Путин также считает, что слова Зеленского – это "плевок в лицо" для людей, которые воевали против нацизма. А в Украине, по мнению хозяина Кремля, "боятся раскрыть рот" в ответ на такие заявления, "потому что сразу преследование начнется".

"Нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку", - добавил Путин.

Кроме того, он якобы не обиделся, что его не пригласили в Польшу на мероприятия в память об освобождении Освенцима.

"Не позвали - и не надо", - сказал президент России.

Напомним, в конце января президент Украины Владимир Зеленский в Польше выступил с речью на мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Тогда Зеленский заявил, что лагерь был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.

"Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили ворота Аушвица; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе бойцами 322 дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь", - заявил Зеленский.

Позже глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский "погружается в идеи украинского национализма".