"Равнодушие и бездействие": Зеленский резко обратился к европейским лидерам

Владимир Зеленский / прес-служба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в годовщину Холокоста. При этом он заявил, что Европа и мир не имеют права молчать, как в 1939.

"Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", - заявил Зеленский во время визита в Польшу, посвященному 75-годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

По его словам, демократические государства должны объединиться против "любой агрессии".

"Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия, Европа и мир не имеют права молчать, как это было в 39 году. Европа и мир не имеют права на равнодушие и бездействие", - подчеркнул Зеленский.

Также он убежден, что только сплоченность мира может дать отпор любой агрессии.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу.