Зеленский прилетел в Польшу с рабочим визитом - появилось первое фото

Зеленский прилетел в Польшу / Фото Офис президента

В воскресенье, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский начал свой рабочий визит в Польшу.

По информации пресс-службы Офиса президента, визит продлится два дня - 26 и 27 января.

"Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в г. Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау", – сказано в сообщении.

Также у Зеленского отметили, что также запланирована встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с президентом Израиля Реувеном Ривлином. При этом президент Украины заявил, что не будет принимать участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Сообщалось, что места самого президента и делегации Украины на форуме отдадут в пользу тех, кто пережил одну из самых страшных трагедий ХХ века.