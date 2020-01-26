  1. Главная
  3. Политика

Зеленский отправится в Польшу: известна программа визита

26 января 2020, 10:10

Владимир Зеленский проведет встречу с Анджеем Дудой.

Зеленский и Дуда
Владимир Зеленский и Анджей Дуда / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее побывал с рабочим визитом в Израиле, 26 и 27 января будет находится в Польше. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский примет участие в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Программой визита также предусмотрена встреча с президента Украины с его польским коллегой Анджеем Дудой.

Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с президентом Израиля Реувеном Ривлином. При этом президент Украины заявил, что не будет принимать участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Сообщалось, что места самого президента и делегации Украины на форуме отдадут в пользу тех, кто пережил одну из самых страшных трагедий ХХ века.

Как сообщал Главред, встреча Зеленского с президентом РФ Путиным на полях форума в Израиле так и не состоялась. 

Владимир Зеленский Анджей Дуда новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский отправится в Польшу: известна программа визита». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:20
Выпил молока и сердцу хана: названо самое опасное молоко
10:10
Зеленский отправится в Польшу: известна программа визита
09:50
"Грязное болото": Сенцов рассказал, есть ли у него политические амбиции
09:33
Молодой Папа 2 сезон: что было в четвертой серии Видео
09:20
Турция оплакивает 31 жертву землетрясения, а Бабченко черти крутят на вертеле Фото
09:04
Доллар подскочит в цене: аналитик дал прогноз курса на неделю
09:00
Гороскоп на 26 января всех знаков Зодиака: любовная находка и "кладезь" проблем Видео
08:42
Пушилин с любовницей переезжает в Абхазию, его любовник в ах*е - подробности
08:39
Эксперт рассказал, что нужно сделать Украине, чтобы изменить Минские соглашения
08:23
"Думаете, кому-то есть дело до Украины?", или Почему США потеряли к нам интерес мнение
08:09
"Сожрал" 56 человек, 1975 в опасности: "китайский вирус" попал в Канаду и создается вакцина Видео
07:43
Как из Украины сделать конфетку мнение
07:42
"Они играли им, как ребенком": в Сеть слили новый компромат на Трампа - видео
07:19
СМИ узнали детали задержания возможного организатора убийства Гандзюк Видео
06:50
Жребий брошен: астролог рассказала, кому в 2020 году поможет божественное провидение
06:39
"Не буду общаться": Венедиктова посоветовала Порошенко не надоедать ей по телефону
06:30
Белый маникюр 2020 – перламутровые ногти и красивый маникюр минимализм фото Фото
06:17
"Ничего не блокирует": Кулеба объяснил ситуацию с членством Украины в ЕС
05:48
"Его просто нет": политолог рассказал, когда Украина вернет Крым
05:38
Мода 2020: платье поверх брюк – как носить самый жаркий тренд года фото Фото
05:27
"Мутные дела": астролог предупредил о тяжелом периоде
05:05
"Олигофрены и дебилы": Кравчук дал рецепт успеха для Украины
04:32
В Ровенской области 13-летняя девочка забеременела от отчима: жуткие подробности Видео
04:11
Журналист рассказал о "коронавирусе" Донбасса
03:49
"Е*нулись, дебилы, мракобесие": Бородянскому устроили разнос в Сети из-за закона о дезинформации
03:30
"Ключики от новой Украины": Зеленский рассказал о своих амбициях
03:01
Ловкое языкознание: сексолог рассказала, как получить от мужчины хороший куннилингус
02:52
Журналист указал на последствия ухода Суркова для Донбасса
02:24
"Наезд на переходе": на Киевщине "отличились" копы, опубликованы фото
01:59
Крушение Боинга МАУ: Зеленский объяснил, почему не мог сразу заявить, что "нас сбили" Видео
01:35
"Браслет дружбы": в американской школе разгорелся скандал из-за секс-игрушки
01:12
Режиссер раскрыл, какой план в голове Путина
01:01
В Индии появился на свет козленок с человеческим лицом
00:47
"Запрещен ввоз": в Польше разгорелся скандал из-за книг
00:30
В Крыму бьют тревогу из-за изношенности на 80% теплосетей городов
00:19
26 января – какой сегодня праздник: что делать в Ермилов день, приметы Видео
25 января, суббота
23:57
В Москве экстренно госпитализировали из отеля семерых граждан Китая Видео
23:33
Кравчук озвучил способы возвращения Донбасса и Крыма
23:08
В Кабмине создана группа по работе Укрзализныци с немецким Deutsche Bahn
22:41
Обнародованы подробности празднования дня рождения Зеленского Видео
22:13
В Борисполе пассажиров из Китая будут проверять на повышение температуры Видео
21:35
Удар по вертолету с украинцами в Афганистане: стали известны детали Фото Видео
21:25
В Борисполе пассажиры из ОАЭ забыли чемоданы с сотнями айфонов и наушников
21:01
В СБУ назвали число иностранцев, которых в 2019 году завернули на границе за сепаратизм
20:54
В NASA предупредили о приближении к Земле опасного астероида
20:44
Восточный гороскоп 2020: водоворот страстей, прорыв в работе и разрушения
20:29
В центре Киева националисты снова устроили факельное шествие
20:23
В Харькове суд оправдал обвиняемого в распространении порно доцента
19:57
"Зло и варварство": в Польше потребовали осудить осквернение украинских могил
19:47
Обновленный украинский танк Т-64 показал свои возможности: впечатляющее видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять