Зеленский отправится в Польшу: известна программа визита

Владимир Зеленский и Анджей Дуда / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее побывал с рабочим визитом в Израиле, 26 и 27 января будет находится в Польше. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский примет участие в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Программой визита также предусмотрена встреча с президента Украины с его польским коллегой Анджеем Дудой.

Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с президентом Израиля Реувеном Ривлином. При этом президент Украины заявил, что не будет принимать участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Сообщалось, что места самого президента и делегации Украины на форуме отдадут в пользу тех, кто пережил одну из самых страшных трагедий ХХ века.

Как сообщал Главред, встреча Зеленского с президентом РФ Путиным на полях форума в Израиле так и не состоялась.