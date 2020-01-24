Зеленский провел встречу с президентом Израиля: что обсуждали

Владимир Зеленский и Реувен Ривлин / пресс-служба Офиса президента

При этом он напомнил, что жертвами нацистского террора в Украине стали более миллиона евреев, более четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.

"В 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр. Он должен включать украинский музей Холокоста и мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра", - сообщил президент Украины.

Также он указал, что Израиль является для Украины одним из ключевых торговых партнеров в ближневосточном регионе.

"Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в январе 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация его положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиарда долларов", - подчеркнул глава украинского государства.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Израиль, но не принял участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.