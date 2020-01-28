"Все больше украинский националист": в России побредили насчет Зеленского

Второй день в Москве идут бурления по поводу вчерашнего заявления Владимира Зеленского о вине СССР и нацистов в развязывании Второй мировой войны.
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский "погружается в идеи украинского национализма".
Соответствующее сообщение во вторник, 28 января, опубликовало агентство ТАСС.
"Видно, что господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, не желая помнить о том, по какому принципу назывались части Красной Армии", - заявил Нарышкин.
Напомним, что накануне, в рамках визита в Польшу в честь 75-летия со дня освобождения нацистского концлагеря Освенцим президент Владимир Зеленский обвинил СССР и нацистов в развязывании Второй мировой войны и организации Холокоста.