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"Давно нам не братья и не сёстры": в России скулёж из-за слов Зеленского о Второй мировой

28 января 2020, 11:13

Пушков громогласно заявил, что Зеленский "пересёк все мыслимые и немыслимые границы подлости".

Владимир Зеленский
Слова Зеленского вызвали вой в России / president.gov.ua

В России содрогнулись после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что Советский Союз и Третий Рейх однозначно виновны в развязывании Второй мировой войны и в том, что нацисты устроили Холокост.

"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", - заявил Зеленский в ходе брифинга для прессы после рабочей встречи с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве, 27 января.

Так вот, председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков громогласно заявил, что Зеленский "пересёк все мыслимые и немыслимые границы подлости".

"Желая угодить Варшаве, Зеленский приписал нашей стране часть ответственности за запущенный нацистами маховик Холокоста. Этим он пересёк все мыслимые и немыслимые границы подлости. Горел желанием ответить на чествование России в Иерусалиме? Так далеко не заходили даже в Польше", - высказался Пушков на своей странице в Твиттере.

В комментариях под сообщением Пушкова собрались "знатоки" истории, и стали ругаться.

"Потому не в Конституции закреплять Победу надо, а не быть главным инвестором для утырков. А ляхам сейчас антисанкции в самый раз будут и вообще продать здание посольства в Варшаве и выгнать их посла. Через их хозяина общаться", - убежден Анатолий Новохатный.

"Это и подлость и закономерность направленные против России, не обольщайтесь, эти уже давно нам не братья и не сёстры", - отметил некий Борис.

"Хорошо сказал. Алексей правда хоть она и горькая должна быть неизменной. Правда рождает покаяние, покаяние меняет общество. Дети палачей должны осознать все преступления предков. А Меркель и Макрону потом буде стыдно за заигрывания перед путиным", - сказала Радомир Рдяный.

"Вы еще больше кормите венедиктовых, сванидз и пр."историков" при госрадио и гос ТВ глядишь, к ним и немцы присоединятся. И еще раз несколько покайтесь за Катынь, и ничего, что СЕ признал документы по нему подделкой. Если это так, то куда наше покаяние, произнесенное с трибун; денем?", - высказалась некая Елена.

"Это словоблудие на международном уровне в адрес народа нашей страны, истории, опирается на словесный беспредел внутри России, от ее безответственных граждан , от имени всякой не доопозиции и лживых СМИ. Прекращать нужно с таким положением вещей категорично, срочно!", - считает некто под ником Баюн.

"Пора Донбас признать независимым! Все равно он наш!", - сказала Владимир Озеров.

"Побольше торгуйте с ними, договоры заключайте...русских жалейте...не хотят уезжать значить они укропы", - сказала Людмила Бажмина.

Читайте такжеСМИ узнали, когда возможна новая встреча Зеленского и ПутинаНапомним, ранее в Российской Федерации отреагировали на требование Польши выплатить репарации за ущерб во времена Второй мировой войны. По словам руководителя комитета Государственной думы по международным делам Леонида Слуцкого, заявление главы правящей партии Право и справедливость Ярослава Качиньского являются "антироссийской агонией и конвульсиями от бессилия".

"Абсолютно кощунственная и неправомочная постановка вопроса. Польские политики из последних сил пытаются очернить роль СССР в победе над фашизмом и подвиг советского солдата. Это уже антироссийская агония и конвульсии от бессилия", - сказал Слуцкий. 

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