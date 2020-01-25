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"Антироссийская агония": в РФ огрызнулись Польше из-за попытки "очернить роль СССР"

25 января 2020, 19:15

Леонид Слуцкий заявил, что СССР спас Польшу от фашистов.

Польша
Польша / flickr.com/wlodi

В Российской Федерации отреагировали на требование Польши выплатить репарации за ущерб во времена Второй мировой войны. По словам руководителя комитета Государственной думы по международным делам Леонида Слуцкого, заявление главы правящей партии Право и справедливость Ярослава Качиньского являются "антироссийской агонией и конвульсиями от бессилия".

При этом российский чиновник заявил, что польские власти пытаются получить выгоду из "исторической ереси". Кроме того, он заявил, что "СССР не только спас поляков от уничтожения, но помог восстановить разрушенную экономику".

"Абсолютно кощунственная и неправомочная постановка вопроса. Польские политики из последних сил пытаются очернить роль СССР в победе над фашизмом и подвиг советского солдата. Это уже антироссийская агония и конвульсии от бессилия", - цитирует Слуцкого ТАСС.

Также он считает, что заявление Качиньского ложится в канву тренда фальсификации истории Второй мировой войны.

Как ранее сообщал Главред, в России резко отреагировали на заявление польских властей о том, что страна не получила репарации от Германии из-за позиции России.

новости России СССР репарации Вторая мировая война Польша
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