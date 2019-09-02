В России ответили Польше на обвинение в лишении немецких репараций

В России считают, что поляки не имеют собственного мнения / фото: zaxid.net

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по интеграции Виктор Водолацкий резко отреагировал на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что страна не получила репарации от Германии из-за позиции России.

Как сообщает RT, российский политик рекомендовал не ждать рациональных предложений от польских политиков, поскольку они "жестко заточены" на позицию США.

"Учитывая, что Польша сегодня является рупором всей русофобской политики Европы и США, они начинают полностью пересматривать все исторические моменты, связанные с Польшей и Россией. На сегодняшний момент каждый из политиков Польши считает своим долгом отметиться", — сказал депутат.

По словам Водолацкого, Польша часто интерпретирует позицию любых других стран, если она отлична от российской.

Как известно, Блащак заявил, что после Второй мировой войны Польша не получила репарации от Германии, так как отказалась от них под давлением Москвы.

"Польша не была суверенна в этом решении", — сказал Блащак.

Как известно, на Потсдамской конференции в 1945 году было подписано соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР. Недавно политик Ярослав Качинский заявил, что "страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии". По предварительным данным, ущерб оценивается почти в один триллион долларов.

Напомним, Польша не пригласила Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности Кремля в сохранении "духа исторической правды".

Как ранее сообщалось, пропагандистка Кремля Ольга Скабеева вышла из себя, ее возмутило объяснение властей Польши по поводу того, почему президента РФ Владимир Путин не был приглашен на мемориальные мероприятия в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.