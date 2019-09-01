В Польше признались, почему не пригласили Путина на годовщину Второй мировой войны

Польша считает, что у нее с Россией различные исторические ценности / Фото: flickr.com/wlodi

Польша не пригласила Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении "духа исторической правды".

Как рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в эфире радиостанции Maryja, на данное событие получили официальное приглашение представители Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства (туда входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина), однако Россия не входит ни в один из озвученных форматов.

Дипломат уточнил, что президента России Владимира Путина звали десять лет назад на мероприятие по случаю 70-летия начала Второй мировой войны. В этот раз решили позвать Дональда Трампа с целью "смены подхода к историческим вопросам".

По словам представителя МИД Польши, мероприятие посетил новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, что можно назвать "исторической правдой".

"Чем больше этой правды и исторической целостности будет в заявлениях президентов, тем лучше", — заключил замминистра иностранных дел Польши.

Напомним, пропагандистка Кремля Ольга Скабеева вышла из себя, ее возмутило объяснение властей Польши по поводу того, почему президента РФ Владимир Путин не был приглашен на мерориальные мероприятия в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.