В России обвинили Польшу в попытке "выкорчевать" память о советском солдате

1 сентября 2019, 21:11

В Москве убеждены, что Варшава пытается приуменьшить подвиг отважных граждан СССР.

Польша ЕС
В России считают Польшу неблагодарной / "Baltnews"

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что отказ Польши пригласить Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны - это намеренная политика по "выкорчевыванию" подвига советского солдата.

"Объяснения польских властей о причине отказа в приглашении РФ - просто за гранью. Руководство Польши намеренно принижает роль советского солдата в победе над фашизмом, в прямом смысле "выкорчевывая" его след и продвигая откровенную историческую ложь", - написал он в своем телеграмм-канале.

Поддержал коллегу и комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов, который назвал Польшу "страной невыученных уроков" ха нежелание видеть Россию на 80-летии начала Второй мировой войны.

Читайте такжеВ Польше пообещали "выкатить" счет репараций Германии за Вторую мировуюПо словам Никонова, возмущение вызывают действия Польши, которая пригласила на мероприятие Германию, которая собиралась уничтожить всех поляков, страны гитлеровской коалиции, а также Англию и Францию, которые предали Польшу, и США, которым было все равно".

"Зато поляки не пригласили Россию, представляющую государство, народ которого уже воевал с фашизмом в Испании, воевал против Японии и готов был помочь Польше, но Польша от помощи отказалась, предпочтя союз с Гитлером", - написал он на своей странице в Facebook.

Российский политик добавил, что Польшу от фашистской агрессии ценой своей жизни спасли 600 тысяч советских солдат, памятники которых она сейчас сносит и уничтожает.

"Польша попыталась сыграть в Большую игру, получилось, как всегда. В Варшаве на площади Пилсудского нет первых лиц России, США, Великобритании и Китая - победителей во Второй мировой войне, зато присутствуют страны-оси, союзники Гитлера и страны, побежденные Гитлером", - гневно заявил Никонов.

Напомним, Польша не пригласила Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности Кремля в сохранении "духа исторической правды".

Как ранее сообщалось, пропагандистка Кремля Ольга Скабеева вышла из себя, ее возмутило объяснение властей Польши по поводу того, почему президента РФ Владимир Путин не был приглашен на мемориальные мероприятия в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

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Россия Польша Никонов Вторая мировая война Леонид Слуцкий новости России
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