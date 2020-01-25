"Россия должна платить": в Польше потребовали от РФ репараций

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Россия, помимо Германии, обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны, заявил лидер правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

"Россия тоже должна платить. Но я не думаю, что наше поколение увидит, как Москва примет свою ответственность. У наших претензий нет срока давности", — подчеркнул он в интервью Bild.

Вместе с тем Качиньский считает, что Россия и Германия не сопоставимы. Он отметил, что Германии есть демократически избранное правительство, где "действует закон и мораль", чего "нельзя сказать о России".

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Напомним, ранее в России резко отреагировали на заявление польских властей о том, что страна не получила репарации от Германии из-за позиции России.