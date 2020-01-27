Зеленский обвинил СССР и нацистов в развязывании Второй мировой

Владимир Зеленский / УНИАН

Советский Союз и Третий Рейх однозначно виновен в развязывании Второй мировой войны и в том, что нацисты устроили Холокост.

С таким заявлением, в понедельник, 27 января, выступил президент Владимир Зеленский - в рамках брифинга для прессы после рабочей встречи с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве.

"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", - заявил он.

По мнению Зеленского, нынче у всех демократических стран не осталось выбора, кроме как объединить собственные усилия.

"Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий", - рассказал он.

Напомним, ранее в Польше признались, почему не пригласили президента РФ Владимира Путина на годовщину Второй мировой войны.