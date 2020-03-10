Турчинов рассказал о хитром плане против Путина во время аннексии Крыма

Александр Турчинов / УНИАН

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов (и.о. президента Украины в феврале-июне 2014-го) рассказал о том, как звонил по телефону президенту РФ Владимиру Путину - во время аннексии Крыма.

С таким заявлением он выступил в интервью Крым. Реалии. По словам Турчинова, когда российские военные потребовали сложить оружие от крымских подразделений ВСУ, он - в попытке выиграть время - позвонил Путину по спецсвязи в Кремль. Однако с Путиным ему поговорить не удалось и пришлось вести беседу с тогдашним спикером Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным.

"Мне говорят, что он не будет с вами говорить, вы нелегитимен. Ну, Сергей Нарышкин значит, как спикер. Остается два часа до ультиматума. Я тогда ему (Нарышкину — Главред) сказал, что я предупреждаю, что они (подразделения ВСУ в Крыму — Главред) получили команду стрелять на поражение. Я информирую все посольства о том, что Россия готовит штурм украинских воинских частей. Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас. И, в результате, они (российские военные — Главред) не пошли на штурм", — заявил экс-секретарь СНБО.

Турчинов также утверждает, что Нарышкин прямо угрожал ему - дескать, если в Крыму "будут погибать русскоязычные люди", то мы вас, как военных преступников будем искать по всему миру".

Напомним, ранее Александр Турчинов заявлял о том, что Россия должна нести ответственность за сбитый в Иране в начале января 2020-го Боинга МАУ - поскольку Кремль "систематически поддерживает терроризм и нарушает международные санкции".