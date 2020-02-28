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Киев должен поддержать Анкару в конфликте с агрессивной Москвой -- Турчинов

28 февраля 2020, 15:18

Необходимо восстановить и усилить реализацию совместных с Турцией масштабных программ военно-технического сотрудничества, убежден Турчинов.

Турчинов и прищур
Турчинов заявил, что Киев должен поддержать Анкару / Reuters

Украина должна выразить свою поддержку нашему стратегическому партнеру - Турции и объединить усилия в противодействии агрессивной российской политике, заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Вмешательство РФ в противостояние на Ближнем Востоке, в регионе, с которым Россия не имеет общих границ, приводит к потерям человеческих жизней и повлекло за собой новую мощную волну беженцев в страны ЕС, что создает дополнительную опасность для Европы в условиях эпидемии коронавируса", - сказал Турчинов.

По его словам, это только одна из составляющих в цепной реакции трагических событий, которые могут произойти в ближайшее время в мире.

"Причина этого - попытка военно-политического руководства РФ полностью разрушить мировую политическую архитектуру, систему сдержек и противовесов, континентальную и мировую безопасность", - считает Турчинов.

Он отметил, что в этих сложных опасных условиях Украина должна поддержать Турцию.

"Необходимо восстановить и усилить реализацию совместных с Турцией масштабных программ военно-технического сотрудничества, координацию и взаимодействие украинских военных с военными Турции и стран-членов НАТО в бассейне Черного моря; инициировать международные переговоры на высоком уровне по противодействию использования Крыма для распространения военной агрессии РФ в Черноморско-Средиземноморском бассейне, а также усилить международное давление по восстановлению суверенитета Украины на временно оккупированной территории полуострова АР Крым", - высказался Турчинов на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии путем политического диалога, но против "компромиссов с террористами".

Также он сообщил о телефонном разговоре президентов России и Турции в пятницу по ситуации в Идлибе. По его словам, все внешние игроки должны сотрудничать для деэскалации в Сирии на всех этапах, а не "когда гром грянул".

Кроме того, Россия попросила Сирию взять паузу в боевых действиях в Идлибе для безопасной эвакуации раненых.

Александр Турчинов война в Сирии новости Украины поддержка
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