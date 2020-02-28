Конфликт в Сирии: Россия попросила остановить войну, Германия зовет всех на саммит

Россия попросила Сирию взять паузу / Reuters

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии путем политического диалога, но против "компромиссов с террористами".

Также Лавров сообщил о телефонном разговоре президентов России и Турции в пятницу по ситуации в Идлибе.

"РФ выступает за налаживание инклюзивного диалога между всеми политическими силами соответствующей страны (Сирии или Ливии - ред.)… И, конечно, мы выступаем за то, чтобы не было никаких компромиссов с террористами, которые подняли голову после разразившейся в 2011 году так называемой арабской весны", - сказал Лавров, сообщает ТАСС.

По его словам, все внешние игроки должны сотрудничать для деэскалации в Сирии на всех этапах, а не "когда гром грянул".

Также Россия попросила Сирию взять паузу в боевых действиях в Идлибе для безопасной эвакуации раненых, добавил Лавров.

В то же время Берлин осудил атаки в Идлибе и призвал Россию откликнуться на предложение проведения саммита по Сирии в 4-стороннем формате (Германия, Франция, Турция, Россия).

"Федеральное правительство с большим беспокойством наблюдает за новой военной эскалацией на северо-западе Сирии и осуждает атаки на подразделения турецкой армии, в результате которых погибли более 30 турецких солдат и были ранены многие другие", - заявил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Укринформ.

По его словам, этот трагический развитие событий делает еще более неотложным прекращения огня в Идлибе и начало политического диалога.

Читайте такжеАтака ВКС Сирии и России: Турция дала серьезный отпорНапомним, ранее в Министерстве обороны России прокомментировали атаку турецкого конвоя в сирийской провинции Идлиб, жертвами которой стали как минимум 33 военных.

Российское Минобороны заявило, что 27 февраля якобы войска Сирии обстреляли турецких военных. А сами турецкие военные находились вместе с боевиками в районе населенного пункта Бехун в Идлибской зоне. Хотя якобы не должны были там находиться. Мол, в течение суток российский Центр примирения враждующих сторон "постоянно запрашивал и подтверждал у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений Вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов".